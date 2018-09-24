Hilmi Kulluk: 'Kayserispor karşısında ortaya konan futbol gelecek adına umut verici'

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, sezon başından bu yana futbol adına Süper Lig'in en çok seyir keyfi veren birkaç takımından biri olduklarını ifade ederek, "Karşımızdaki takım kim olursa olsun hem çok gol pozisyonu üretiyoruz hem de ilk iki hafta dışında savunmamızda da yüksek konsantrasyon ve motivasyonla üst düzey performans ortaya koyuyoruz. Sezon başında yapmış olduğumuz açıklamalarda Atiker Konyaspor'un bu sezon lige renk katacağını söylemiştik. Taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takımımızın oynadığı müsabakalardan büyük zevk aldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı ciddiyet ve disiplinle saha içinde, saha dışında çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022, 100. yıl hedefimiz için bugünden temelleri atmak ve yavaş ama sağlam adımlarla bu vizyonu camiamızın layık olduğu noktaya taşımak zorundayız. Henüz ligin başındayız. Gelecek için bugünkü performansımıza bakıp büyük laflar etmek doğru olmaz. Öncelikli hedefimiz kupada kulübümüze yakışır sonuçlar elde etmek, lig de ise her maçı final havasında oynayıp, maç maç ilerleyip sezon sonunda taraftarımıza yeniden büyük heyecanlar yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Her takımı yenecek ve puan alacak durumdayız"

Başkan Kulluk, teknik heyet ve futbolcularına güvendiklerini vurgulayarak, "Çarşamba günü Y. Amasyaspor ile bir kupa maçı oynayacağız ardından deplasmanda Göztepe ile son derece zorlu bir lig karşılaşmasına çıkacağız. Fakat Kayserispor önünde ortaya koyduğumuz futbolu oynadığımız sürece deplasman ya da iç saha hiç fark etmez her takımı yenecek, puan alacak durumdayız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Onlar da bu güveni boşa çıkarmıyorlar. Sahada basmadık yer bırakmıyorlar. Futbolun bütün gereklerini saha içinde oyunu çirkinleştirmeden sergiliyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum bundan sonraki zorlu fikstür için de başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.