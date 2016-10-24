Diğer
Kategoriler

Hilton’dan kadınlar matinesi

Double Tree By Hilton Van Hotel, 29 Ekim’de kadınlar için matine düzenliyor.

Hiltondan kadınlar matinesi

24 Ekim 2016 18:00

Kadınların güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla 29 Ekim Cumartesi günü ‘Kadınlar Matinesi’ düzenleyeceklerini belirten Double Tree By Hilton Van Hotel Satış Yetkilisi Gizem Gözen, “Sesi ve sahnesi ile tüm Vanlıları kendine hayran bırakan Samy Ertan, Vanlı kadınları stresten arındıracak ve eğlenceye doyuracak bir program ile tüm sevenlerinin karşısına çıkacak. 7’den 70’e herkesin beğeneceği program iş kadınlarından ev kadınlarına kadar tüm Vanlılara hitap edecektir. Kadınlarımız cumartesi günü Samy Ertan özel programı ile eğlenceye doyacaktır” dedi.

29 Ekim özel programı eğlencesi, kadınlar matinesi ve ikramların sadece 60 TL olduğunu ifade eden Gözen, “İstanbul matinelerini aratmayacak kalitede olacak matine için adres Hilton Van. Bu günümüzde tüm kadınlarımızı programımıza bekliyoruz. Rezervasyon için 0432 227 0 227 nolu telefonumuzu aramanız yeterli olacaktır” diye konuştu.

Eğlencenin ve ziyafetin bol olacağı matinede sahne alacak olan Samy Ertan ise, Van’a olan hayranlığını ifade ederek, “Vanlılarla birlikte kendim de çok eğleniyorum. Buradan tüm Vanlılara sesleniyorum, DoubleTree by Hilton Van’da sizleri sınırsız eğlenceye davet ediyorum. Haftanın tüm yorgunluğunu üzerinizden atmaya, gönlünüzce eğlenmeye, doyasıya gülmeye hazır mısınız?” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: hilton, kadınlar matinesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!