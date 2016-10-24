Kadınların güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla 29 Ekim Cumartesi günü ‘Kadınlar Matinesi’ düzenleyeceklerini belirten Double Tree By Hilton Van Hotel Satış Yetkilisi Gizem Gözen, “Sesi ve sahnesi ile tüm Vanlıları kendine hayran bırakan Samy Ertan, Vanlı kadınları stresten arındıracak ve eğlenceye doyuracak bir program ile tüm sevenlerinin karşısına çıkacak. 7’den 70’e herkesin beğeneceği program iş kadınlarından ev kadınlarına kadar tüm Vanlılara hitap edecektir. Kadınlarımız cumartesi günü Samy Ertan özel programı ile eğlenceye doyacaktır” dedi.

29 Ekim özel programı eğlencesi, kadınlar matinesi ve ikramların sadece 60 TL olduğunu ifade eden Gözen, “İstanbul matinelerini aratmayacak kalitede olacak matine için adres Hilton Van. Bu günümüzde tüm kadınlarımızı programımıza bekliyoruz. Rezervasyon için 0432 227 0 227 nolu telefonumuzu aramanız yeterli olacaktır” diye konuştu.

Eğlencenin ve ziyafetin bol olacağı matinede sahne alacak olan Samy Ertan ise, Van’a olan hayranlığını ifade ederek, “Vanlılarla birlikte kendim de çok eğleniyorum. Buradan tüm Vanlılara sesleniyorum, DoubleTree by Hilton Van’da sizleri sınırsız eğlenceye davet ediyorum. Haftanın tüm yorgunluğunu üzerinizden atmaya, gönlünüzce eğlenmeye, doyasıya gülmeye hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.