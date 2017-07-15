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Hilvan’daki kavgada ölü sayısı 4’e yükseldi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dün yaşanan kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Hilvandaki kavgada ölü sayısı 4e yükseldi

15 Temmuz 2017 14:17

Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri, akşam saatlerinde İsa Tektaş Caddesi'nde karşılaştı. Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların av tüfekleri ve tabancalarla birbirine ateş etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada kurşunlanan 24 DT 770 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Kaya olay yerinde Reşat K. ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kavgada yaralanan 9 kişiden Musa K. ve amcasının oğlu M K. ise, tedavilerinin sürdüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. 


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