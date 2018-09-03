Himalaya Bebek Yağı, '2018 Yılın Ürünü' ödülünü aldı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de kullanılan Himalaya Bebek Yağı, Türkiye'de ödüle layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre bebek yağı, ürün inovasyonu konusunda dünyanın tüketici tarafından oylanan ve üst sınıf ödülü olan '2018 Türkiye Yılın Ürünü' (Product of the Year-POY) ödülüne layık görüldü. Açıklamada ödülü kazanan Himalaya'nın, ürün inovasyonuna önem verdiği vurgulandı. Şirketin bu şekilde tanınması Türkiye pazarında da büyümesine yardımcı olacağı ve bölgedeki rekabet üstünlüğünü artıracağı ifade edildi.