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Hindi satıcısı 180 hindiyi dolandırıcıya kaptırdı

Adıyaman’da hindi satıcısı, yılbaşında satmak için beslediği hindileri dolandırıcıya kaptırdı.

Hindi satıcısı 180 hindiyi dolandırıcıya kaptırdı

31 Aralık 2016 16:16

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Çecik Köyünde hindi yetiştiricisi Hacı Özelçi, yıl boyunca beslediği ve yılbaşında satacağı hindileri dolandırıcılara kaptırdı. Edinilen bilgiye göre, Özelçi, internet üzerinden kendisini alıcı gibi gösteren dolandırıcı ile 24 bin TL karşılığında 180 adet hindinin satışında anlaştı. Araca yüklediği 180 adet hindiyi dolandırıcıların istediği yere götüren Hacı Özelçi, hindileri bıraktıktan sonra dolandırıldığını anladı.
Hacı Özelçi, "İnternet üzerinden anlaştık ve benden 180 adet hindi istedi. Hindileri Gaziantep’e götürdük. Şahıs bize hindileri Gaziantep’ten Nizip’e getirmemizi istedi. Kendisinin hasta olduğu için işçisini gönderdiğini söyledi. İşçi geldi ve birlikte Karkamış’ın Çurumlu Köyüne 180 adet hindiyi bıraktık. Şahıs kendisinin Gaziantep’te olduğunu ve parasını vereceğini söyledi. Gaziantep’e gittik fakat sürekli farklı adresler verdi. Biz burada dolandırıldığımızı anladık. Köye gittiğimizde hindilerde yoktu. Durumu polis ve jandarmaya bildirdim. Şahsın telefonu açık. Biz aradığımızda bizle hem dalga geçiyor hem de hakaret ediyor. Hindileri satıp parasını yediğini söylüyor. Şahsın 30’un üzerinde suç dosyasının olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçleri şahsı yakalamak için çalışıyor" dedi. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: hindi, hindi satıcısı, hindi satışı


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