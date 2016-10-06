Kafesli kamyona Bursa’dan yüklediği 600 adet hindiyi İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Yaşar Çakar (53) idaresindeki 34 VV 2494 plakalı kamyon, Gebze-İzmir otoyolunun Orhangazi geçişinde kontrolden çıktı. Sabah saat 06.15 sularında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyon hurdaya dönerken, sürücü aracın altında sıkıştı. Çevreden gören vatandaşların ihbarıyla kaza mahalline gelen ekipler, Yaşar Çakar’ın cesedini vinç yardımı ile kamyonun altından çıkardı.
Kazada 600 adet hindiden çoğu telef oldu. Canlı hindiler kafesle birlikte başka bir araca aktarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.