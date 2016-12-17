Hindi ticareti yapanlar ve yılbaşı sofralarında hindi tercih edenler tarafından ‘Hayrabolulu Hindici Teyze’ olarak tanındığını söyleyen Halime Günaydı, eşinin yıllar önce vefat ettiğini, kadın başına çalışıp 3 çocuğunu yetiştirdiğini belirterek, “17 yıldır hindi yetiştiriciliği yapıyorum. Çocuklarımı büyütmek için tek başıma” diye konuştu.

Hindi yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu, yaklaşık 9 ay boyunca gece, gündüz ilgilenilmesi gerektiğini ifade eden Günaydı, 3 erkek, 2 kadın yardımcısıyla birlikte çalıştığını anlatarak, “Balıkesir’den alıyoruz hindileri bir günlükken, Nisan’ın 15’inde alıyoruz. Yılbaşına kadar yetiştiriyoruz, kırda çeltiklerde, yazın yaylada yetiştiriyoruz. 40-45 günlük oldukları zaman meraya çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tanesi 95-110 TL”

Yılbaşına kadar 3 bin 500 hindinin hepsinin satılacağını söyleyen Günaydı, “Yılbaşında ihtiyacı olanlara, sipariş edenlere vereceğiz, bazı marketlere veriyoruz, kesip veriyoruz, canlı isteyene canlı veriyoruz. Dişilerin tanesi 95-100 lira, erkekleri de 100-110 liraya satıyoruz. Toptan satışlarımız da oluyor, 400-500 adet toptan satışımız da oluyor. Bizim sezon geldi ayın 20’sinden sonra satışlarımız başlıyor, yılbaşına kadar hepsi satılıyor. Biz kendimiz bakıp, kendimiz sattığımız için daha avantajlı. Kendim yetiştiriyorum, kendim satıyorum, fiyatlarımız uygun” dedi.

Yakup Güler