Diğer
Kategoriler

Hindiler, 'Hayrabolulu Hindici Teyze'den

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 17 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 52 yaşındaki Halime Günaydı, bu yıl 3 bin 500 hindi yetiştirdi.


17 Aralık 2016 13:17

Hindi ticareti yapanlar ve yılbaşı sofralarında hindi tercih edenler tarafından ‘Hayrabolulu Hindici Teyze’ olarak tanındığını söyleyen Halime Günaydı, eşinin yıllar önce vefat ettiğini, kadın başına çalışıp 3 çocuğunu yetiştirdiğini belirterek, “17 yıldır hindi yetiştiriciliği yapıyorum. Çocuklarımı büyütmek için tek başıma” diye konuştu.

Hindi yetiştiriciliğinin zor bir iş olduğunu, yaklaşık 9 ay boyunca gece, gündüz ilgilenilmesi gerektiğini ifade eden Günaydı, 3 erkek, 2 kadın yardımcısıyla birlikte çalıştığını anlatarak, “Balıkesir’den alıyoruz hindileri bir günlükken, Nisan’ın 15’inde alıyoruz. Yılbaşına kadar yetiştiriyoruz, kırda çeltiklerde, yazın yaylada yetiştiriyoruz. 40-45 günlük oldukları zaman meraya çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tanesi 95-110 TL”
Yılbaşına kadar 3 bin 500 hindinin hepsinin satılacağını söyleyen Günaydı, “Yılbaşında ihtiyacı olanlara, sipariş edenlere vereceğiz, bazı marketlere veriyoruz, kesip veriyoruz, canlı isteyene canlı veriyoruz. Dişilerin tanesi 95-100 lira, erkekleri de 100-110 liraya satıyoruz. Toptan satışlarımız da oluyor, 400-500 adet toptan satışımız da oluyor. Bizim sezon geldi ayın 20’sinden sonra satışlarımız başlıyor, yılbaşına kadar hepsi satılıyor. Biz kendimiz bakıp, kendimiz sattığımız için daha avantajlı. Kendim yetiştiriyorum, kendim satıyorum, fiyatlarımız uygun” dedi. 

Yakup Güler

Etiketler: Hayrabolulu Hindici Teyze, hindi, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç