Hindistan bağımsızlığının 70. yılını kutluyor

Günün erken saatlerinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusal bayraklarını açarak, ülkenin ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun ülkenin 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden kurtularak bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kez ulusa hitap ettiği Kızıl Kale'deki tarihi surlardan binlerce kişiye seslendi. Bağımsızlık günü, ülke genelinde askeri geçit törenleriyle, yerel dans gösterileriyle sokaklarda yerel kıyafetlerini giyen Hindistanlılar tarafından kutlandı. Kutlamalar sırasında gösteri yapan öğrenciler, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi'nin pankartlarını taşıdı. Bağımsızlık günü, Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai şehrinde, ofis çalışanlarına yemek servisi yapan meşhur “dabbawalalar” tarafından da kutlandı.

15 Ağustos'ta kutlanan Hindistan'daki bağımsızlık günü, ülkenin 1947'de İngiliz egemenliğinden kurtuluşunu ve bağımsız bir ulus olarak doğuşunu anmak için kutlanıyor.