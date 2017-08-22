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Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya aday

Asya’nın demografik özelliklerini gösteren rapora göre, 2024 yılında Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı ifade edildi.

Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya aday

22 Ağustos 2017 17:31

Asya’nın demografik özelliklerini gösteren raporda Hindistan’ın 2024 yılında Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi olacağı belirtiliyor. Şu anda 1,41 milyar nüfusu olan Çin ile 1,34 milyar nüfuslu Hindistan, dünya nüfusunun sırasıyla yüzde 19’u ve 18’ini oluşturarak dünyanın en kalabalık ülkeleri olma özelliğini taşıyor. Asya kıtasının diğer kalabalık ülkelerinin ise 258 milyon nüfuslu Endonezya, 189 milyon nüfuslu Pakistan, 161 milyon nüfuslu Bangladeş, 127 milyon nüfuslu Japonya ve 101 milyon nüfuslu Filipinler yer alıyor. Vietnam ve Tayland'ın ise sırasıyla 93 milyon ve 68 milyonluk bir nüfusa sahip. Öte yandan, 52 milyon nüfusa sahip Myanmar, 50 milyon nüfuslu Güney Kore ve 30 milyon nüfuslu Malezya gibi diğer küçük Asya ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok daha geniş bir araziye sahip olan Moğolistan’ın ise toplam nüfusu sadece 2,97 milyon. 

Etiketler: Hindistan


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