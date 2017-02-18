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Hindistan hayalleri 4 TL’ye aldıkları biletleri iptal edilince sona erdi

İstanbul’da yaşayan iki gencin Hindistan hayalleri, gidiş dönüş 4 TL'ye internet üzerinden bulup aldıkları 3 bin 500 TL’lik uçak biletinin iptal edilmesi üzerine sona erdi.

Hindistan hayalleri 4 TLye aldıkları biletleri iptal edilince sona erdi

18 Şubat 2017 13:28
Hindistan hayalleri böyle sona erdi - Tıkla İzle

Cahit Beslen ve Sedat Yıldız isimli gençler, internet üzerinden 3 bin 500 TL’lik Hindistan biletini, 4TL’ye gidiş-dönüş olarak satın aldı.

Hindistan'a gidebilmek için daha önce işlerinden ayrılan gençler, gezi için hazırlıklara başladı. Gençler bir anda biletlerinin iptal olduğunu öğrendi. Hava yolu şirketiyle görüşen gençlere, “Bizden kaynaklanan sorun yok” denildi. Biletleri satın aldıkları aracı Yunan şirket ise teknik sebepleri gerekçe göstererek özür diledi. Kendileri gibi 100 kişinin daha mağdur olduğunu öğrenen gençler, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne dilekçe gönderdi. 

Bugüne kadar 33 ülkeye seyahat eden Bilişim Mühendisi Sedat Yıldız ve Network Mühendisi Cahit Besen, bu sefer rotalarını Hindistan’a çevirdi. Günde iki saatlerini internet üzerinden ucuz bilet aramaya ayıran iki arkadaş, 17 kuruş'a Atina’ya, 8 TL 71 kuruşa Paris’e, 70 TL’ye Danimarka’ya seyahat etti. 4 TL’lik Hindistan yolculuğu ise karın ağrısına dönüştü.

Çeşitli ülkeleri gezmesine rağmen Hindistan’ın rüyalarını süsleyen ülke olduğunu anlatan Cahit Beslen, “Çok heyecanlıydım. Mutluluğumu anlatamam, Hindistan benim hayalimdi, çok gitmek istiyordum. Günün sonunda üzücü haberi aldığımda yıkıldım” dedi.

“Yasal olarak mümkün değil”

Hindistan’a 8 Mart’ta giderek 29 Mart’ta dönmeyi planlayan iki gezgin arkadaş biletlerinin iptal olduğunu öğrendiğinde ilgili hava yolu şirketinin İstanbul şubesi ile görüştü. Sedat Yıldız bilet iptali sonrası izlediklerini yolu şu sözlerle anlattı:
“7-8 ay önce Hindistan’a gitmek için istifa ettim. Ruhsal arınma yaşayacak ve o bölgeyi gezecektim. Hatta o sıralarda patronlarım dalga geçmişti. Bizim de bütçemizi aşmıştı. Hindistan bilet fiyatları çünkü normalde bin 500-3 bin 500 TL arasında. Havayolu şirketinin İstanbul şubesine gittim. Havayolu şirketi kendi açılarından herhangi bir sıkıntının olmadığını söylediler. Ama biletlerin aracı Yunan firması tarafından iptal edildiğini söylediler. Bu işlemin etik olmadığını yasal olarak da mümkün olmadığını söylediler. Bizim rızamız olmadan, kesilmiş bir biletin iptal olmasının mümkün olmayacağını söylediler. Süreç biraz uzun olacak ama biz biletlerimizi geri alabilmek için elimizden geleni yapacağız. İptal işlemin hukuksuz olduğunu söyledik. Fakat firma bunu kabul etmedi. Biz de yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz.”

100 kişi mağdur

Kendileri gibi 100’e yakın gezginin bileti satın aldığını ancak aynı mağduriyetin kurbanı olduklarını belirten Sedat Yıldız, firmanın reklam amacı ile ucuz bilet yayınladığını, biletlerin yoğun talep görmesinin ardından iptal edildiğini öne sürdü. Yıldız, “Aşağı yukarı 7-8 saatlik sürede bilet iptali gerçekleşti. Firmanın bunu reklam amaçlı yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Fakat sonradan aşırı talep geldiğinden biletleri iptal de etmiş olabilirler. Çünkü 100 den fazla arkadaşımız bu bileti almış durumdaydı. Bilet alan 40 kişi ile irtibat halindeyiz. Elektronik bilete sahip olanlarla görüşüyoruz. Biz mağdur olduk. Onların hakkını da savunup biletlerimizi geri almak istiyoruz” diye konuştu.

4 TL tutarındaki ödemenin iadesinin de yapıldığını söyleyen gençler, hak arayışlarında yalnız olmak istemediklerini, bu konuda gerekli yasal prosedür işleyişinin hızlandırılmasını istedi. 

Fatih Gavuz - Gizem Özdemir
 

Etiketler: bilet, Hindistan, uçak


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