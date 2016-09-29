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Hindistan-Pakistan sınırında çatışma

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir sınırında çıkan ve gece boyunca süren çatışmada 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma

29 Eylül 2016 11:48

Hindistan ile Pakistan askerleri arasında Keşmir sınırında silahlı çatışma çıktı. Pakistan tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan tarafındaki dört noktadan açılan provokasyon ateşine uygun bir şekilde karşılık verilmiştir” denildi. Gece boyunca süren çatışmada 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde Temmuz ayında Hindistanlı yetkili Burhan Wani’nin öldürülmesiyle yükselmişti. Pazar günü de, Keşmir topraklarına giren Pakistanlı bir grup Uri üssüne saldırı düzenlemiş ve 18 kişiyi öldürmüştü. 

Etiketler: çatışma, Hindistan-Pakistan sınırı


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