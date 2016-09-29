Hindistan ile Pakistan askerleri arasında Keşmir sınırında silahlı çatışma çıktı. Pakistan tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan tarafındaki dört noktadan açılan provokasyon ateşine uygun bir şekilde karşılık verilmiştir” denildi. Gece boyunca süren çatışmada 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde Temmuz ayında Hindistanlı yetkili Burhan Wani’nin öldürülmesiyle yükselmişti. Pazar günü de, Keşmir topraklarına giren Pakistanlı bir grup Uri üssüne saldırı düzenlemiş ve 18 kişiyi öldürmüştü.