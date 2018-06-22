Hindistan polisi o görüntüler sonrası özür diledi

Hindistan’da yaşanan olayda Kasım isimli bir şahıs kalabalık tarafından linç edildi. Bu anlar ise fotoğraflandı. Hindistan polisi, kalabalık tarafından linç edilen ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden Hindistanlının fotoğraflandığı karede 3 polisin de görülmesi nedeniyle özür diledi.

Kasım’ın ineği öldürdüğü için linç edildiği iddia edilirken polis ise şahsın bir motosiklet kazası nedeniyle kalabalık tarafından linç edildiğini ifade etti.

Polis sözcüsü Rahul Srivastava, fotoğrafların "yanıltıcı" olduğunu ve polislerin linç edilmeyi desteklemediğini açıklarken "Fotoğraf, insanın sürüklendiğini ve polislerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını gösteriyor. Ama bu doğru değil, kalabalık sadece adama saldırarak devam etmek istiyordu ve polis adamı korumaya çalıyordu. Yine de polisler daha dikkatli olmalıydı. Bu sebeple özür diledik ve bir soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.