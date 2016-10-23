Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, enerji alımı konusunda Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hindistan Büyükelçisi ve beraberindeki heyetin mecliste misafir edildiği ziyaret programına, Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı.

Hindistan Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Enç, "Ağustos ayı içerisinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hindistan ziyareti sonrası iki ülke arasında diyaloğun artması ve ilişkilerin gelişmesinden memnun oluyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası gerçekleştirdiğimiz ziyarette Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile görüşmüş ve Swaraş da terörle mücadele konusunda Türkiye'ye desteğini ifade etmişti. Ayrıca bu görüşme sırasında Türkiye ile Hindistan arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin artırılması konusu da değerlendirilmişti. Eylül ayı başında ise, ticari işbirliği için Türkiye'ye gelen 94 kişilik heyetin ziyareti bizim karşılıklı işbirliğimizin umduğumuzdan daha hızlı ve ileri seviyeye taşınacağının bir göstergesi oldu" diye konuştu.

"Hint düğünlerine talibiz"

Uzay ve bilgi teknolojilerine sahip, 1 milyar 305 milyon nüfus ile dünyanın en kalabalık 2'nci ülkesi ve en büyük 10'uncu ekonomisi Hindistan ile ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda karşılıklı işbirliğinin artırılmasını önemsediğini belirten Enç, "Antalya milletvekili olarak özellikle turizm konusunda ilişkilerimizin güçlenmesi yönündeki çalışmalara ağırlık veriyoruz. Ayrıca halkınız çok misafirperver. Masal gibi, gerçekten muhteşem Hint düğünlerinizi orada da gördüm. Antalya'da bazı otellerimizde de Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyoruz. Dillere destan düğünlerinizi Türkiye'de daha çok otelde, başka turizm bölgelerimizde de yapabiliriz. Bunun için işbirliğimizi artırmak istiyoruz" dedi.

"Enerji konusunda işbirliğimizi güçlendirebiliriz"

Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Hindistan-Türkiye arasında geliştirilebilecek ekonomik potansiyelin farkında olduklarını belirterek "Ülkemizdeki ticari organlara Türkiye'deki etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkenizin enerji alanındaki gücünü biliyoruz. Hindistan, enerji konusunda daha yoksun durumda. İhracatımızın çoğu doğalgaz ve enerjiden oluşuyor. Bu konuda işbirliğimizi daha da güçlendirebiliriz. Hindistanlı tur operatörlerinin bu günlerde Antalya'da olduğunu öğrendim. Türk halkını darbe girişiminin yaşandığı gece sergiledikleri mücadeleden dolayı takdir ediyoruz. 15 Temmuz sonrası Hindistanlı turistlerimizin Türkiye'ye ziyaretleri konusunda biraz tereddütleri oluşmuştu. Bence bu tereddütleri artık atlattık ve Hindistanlı turistlerimizde de artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'deki şirketlerin de Hindistan'da farklı alanlarda rol almalarını isteriz. Hindistan'ın inşaat sektöründe ihtiyaçları var. Türkiye'nin inşaat sektöründe güçlü olduğunu biliyoruz. Türk firmalarının Hindistan'daki fırsatları gelip görmelerini isteriz. Bollywood filmleri için Antalya'dan teklifler geliyor. Hint filmlerinin gösterimi de Türkiye'de oldukça artışta. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.