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Hindistan'da 14 kişiyi öldüren kaplan vuruldu

Hindistan'da 14 kişiyi öldüren kaplan vuruldu
Hindistan'da 14 kişiyi öldüren kaplan vuruldu

Hindistan’ın batısındaki Maharashtra eyaletinde son bir buçuk yılda 14 kişiyi öldürüldüğü söylenen 6 yaşındaki kaplan öldürüldü.

Hindistanlı yetkililer, son bir buçuk yılda 14 kişiyi öldürdüğü öne sürülen kaplanın Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'nin yaklaşık 678 kilometre doğusundaki ormanlık alanda vurularak öldürüldüğünü açıkladı. 6 yaşındaki Avni adlı kaplanın 3 ay süren araştırma sonucunda bulunduğu ve cuma gecesi öldürüldüğü açıklandı.

Vahşi hayvanların öldürülmesine karşı yürürlükte olan yasaların bulunduğu Hindistan'da Bombay yüksek mahkemesi kararıyla verilen öldürme emrine hayvan hakları savunucuları tepki gösterdi.
Yaban hayatı uzmanları, vahşi hayvanların genellikle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine girdiğini söyledi. Ancak, insan varlığının onları güvensiz hale getirdiği, ardından gösterilen saldırı karşısında saldırdıklarını açıkladı. Uzmanlar, kitlesel yerleşme ve ormanların tahribatının insanlar ve hayvanlar arasındaki çatışmanın artmasının sebebi olduğunu söylüyor.
Öte yandan her yıl Hindistan genelinde insanlar ve hayvanlar arasında yaşanan ve giderek büyüyen çatışmada birçok insan ölüyor ya da yaralanıyor.  

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