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Hindistan’da gaz sızıntısı: 200 öğrenci zehirlendi

Hindistan’da bir konteyner deposundan sızan gaz nedeniyle 200 kız öğrenci zehirlendi.

Hindistanda gaz sızıntısı: 200 öğrenci zehirlendi

06 Mayıs 2017 23:37

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir konteyner deposundan sızan gaz nedeniyle 200 kız öğrenci hastanelik oldu. Tughlakabad bölgesinde bulunan okuldaki öğrenciler, gözlerindeki ve boğazlarındaki yanma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Okulun yakınında bulunan bir konteynerdan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen 200 öğrenci tedavi altına alındı. Tughlakabad bölgesindeki okul boşaltılırken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sızan gazın böcek ilacı veya böcek ilacı üretmek için kullanılan bir kimyasal olan klorometil piridin olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan’ın Bhopal kentinde 1984 yılında zehirli bir gaz kaçağı sonucu en az 25 bin kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanılan bu facia dünyanın en kötü endüstriyel felaketi olarak kabul edilmişti.

Etiketler: gaz sızıntısı, Hindistan


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