Hindistan’da hava kirliliği alarmı

Hindistan’ın Yeni Delhi kenti bugün hava kirliliği nedeniyle sisle kaplandı. Yeni Delhi’de yaşayan Hindistanlıların paniğe kapılmasına neden olan sis nedeniyle, yetkililer sağlık alarmı verdi. Kentteki hava kirliliği seviyesinin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen limitin 30 katına çıktığı belirtildi. Hindistan Sağlık Birliği (IMA), tıbbi acil durum ilan etti ve hükümeti bu tehlikeyi gidermek için mümkün olan her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Yeni Delhi Valisi Arwind Kejriwal, eğitim bakanına birkaç gün için okulları kapatması yönünde çağrıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü PM 2.5'tan küçük tehlikeli parçacıkların 24 saatlik bir zaman dilimi içinde metreküp başına 18 - 25 arası olmasını öneriyor.

Şehirde rüzgar hızının düşük olması, şantiye tozları, çöp yakılması ve festivallerde kullanılan havai fişeklerin kullanımı havadaki kirlilik seviyesinin artmasına katkıda bulunuyor.