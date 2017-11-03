Hindistan'da Humma ve Sıtma vakalarında artış görüldü

Hindistan'da humma ve sıtma salgını etkisini göstermeye devam ederken hastalığa yakalananların sayısında artışlar kaydedildiği bildirildi. Mumbai şehrinde geçen ay 4 ölüm vakası görüldü. Mumbai devlet hastanelerinden alınan bilgide, geçtiğimiz ay 121 humma vakası ve 563 sıtma vakasının görüldü. Özel hastanelerde ve huzurevleri dikkate alındığında ise rakamların çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Resmi makamlarca hazırlanan raporlara göre, Kaltuta'da en az 38 kişinin humma yüzünden hayatını kaybettiği, 14 bin 500 kişinin ise hastalığa yakalandığı bildirildi.

Hindistan genelinde 2016 yılı içinde ise hummadan 227 kişinin ölmüş, 11 bin 880 kişi ise hastalığa yakalanmıştı. Bu yıl ise 917 humma hastası ve 17 ölüm, 4 bin 800 kayıtlı sıtma hastası ve hastalık yüzünden 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan, uzmanlar sıcaklık değerlerinde görülen azalmanın hastalığın yayılmasını önleyebileceğini söylüyor. Epidemiyoloji Uzmanı Minnie Khetarpal, havalar soğuduğunda salgınlardan etkilenenlerin sayısının düşmesi beklendiğini söyledi. Doktor Khetarpa, "Genel olarak Kasım ayı ortalarından sonra sivrisinek kaynaklı hastalıklarda bir düşüş görüyoruz" dedi.

