Diğer
Kategoriler

Hindistan'da Humma ve Sıtma vakalarında artış görüldü

Hindistan'da Humma ve Sıtma vakalarında artış görüldüğü tespit edildi.

Hindistanda Humma ve Sıtma vakalarında artış görüldü

03 Kasım 2017 13:44

Hindistan'da humma ve sıtma salgını etkisini göstermeye devam ederken hastalığa yakalananların sayısında artışlar kaydedildiği bildirildi. Mumbai şehrinde geçen ay 4 ölüm vakası görüldü. Mumbai devlet hastanelerinden alınan bilgide, geçtiğimiz ay 121 humma vakası ve 563 sıtma vakasının görüldü. Özel hastanelerde ve huzurevleri dikkate alındığında ise rakamların çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Resmi makamlarca hazırlanan raporlara göre, Kaltuta'da en az 38 kişinin humma yüzünden hayatını kaybettiği, 14 bin 500 kişinin ise hastalığa yakalandığı bildirildi.

Hindistan genelinde 2016 yılı içinde ise hummadan 227 kişinin ölmüş, 11 bin 880 kişi ise hastalığa yakalanmıştı. Bu yıl ise 917 humma hastası ve 17 ölüm, 4 bin 800 kayıtlı sıtma hastası ve hastalık yüzünden 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan, uzmanlar sıcaklık değerlerinde görülen azalmanın hastalığın yayılmasını önleyebileceğini söylüyor. Epidemiyoloji Uzmanı Minnie Khetarpal, havalar soğuduğunda salgınlardan etkilenenlerin sayısının düşmesi beklendiğini söyledi. Doktor Khetarpa, "Genel olarak Kasım ayı ortalarından sonra sivrisinek kaynaklı hastalıklarda bir düşüş görüyoruz" dedi.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç