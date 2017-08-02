Diğer
Kategoriler

Hindistan’da, inekler için ayrı bir bakanlık kurulacak

Hindistan Hükümeti, Hindistan’da inekler için ayrı bir bakanlık kurulmasının düşünüldüğünü açıkladı.

Hindistanda, inekler için ayrı bir bakanlık kurulacak

02 Ağustos 2017 11:19

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir basın açıklamasında Bharatiya Janata Party (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, "İnekler için ayrı bir bakanlık kurmayı düşünüyoruz" dedi.

Hükümette olan BJP başkanı olarak uzun zamandır ayrı bir inek bakanlığı için istekte bulunuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sorusuna yanıt veren Amit Shah, "Bu konuda pek çok dilekçi ve tavsiyeler geldi. Bizde bu fikri ilerletmeye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı. Hindistan’da inek kutsal bir hayvan olmasına rağmen ayrı bir bakanlık olarak yer almayıp Hayvan Bakanlığı’nın altında yer alıyordu.

Öte yandan, Hindistan'da İnek Bakanlığı kurulursa işlevinin ne olacağına dair bir açıklama yapılmadı. 

Mehmet Emin Toker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!