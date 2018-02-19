Diğer
Kategoriler

Hindistan'da mayın patlaması: 4 ölü

Hindistan'da meydana gelen mayın patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistanda mayın patlaması: 4 ölü

19 Şubat 2018 10:33

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinin East Garo Hills semtinde meydana gelen mayın patlamasında Williamnagar Meclis Seçim Bölgesi'nden Milliyetçi Kongre Partisi adayı olan Jonathone Sangma, şoförü ve iki polisiyle birlikte hayatını kaybetti. Polis memuru Ringrang Momin, "Sangma'nın seyahat ettiği araç patlamanın en azami etkisini yaşadı. Araba içindeki herkes olay yerinde öldü" açıklamasında bulundu.
Polis yetkilileri, Bangladeş'e komşu Meghalaya eyaletinde yaşayan ve Hindistan'dan ayrılmayı talep eden Garo kabilesinden dört aktif militanın bölgede bulunduğunu açıkladı. Momin ayrıca mayın düzeneğinin militan gruplarının işi olduğunu ve bölgede onlara dair izler bulduklarını bildirdi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç