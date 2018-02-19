Hindistan'da mayın patlaması: 4 ölü

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinin East Garo Hills semtinde meydana gelen mayın patlamasında Williamnagar Meclis Seçim Bölgesi'nden Milliyetçi Kongre Partisi adayı olan Jonathone Sangma, şoförü ve iki polisiyle birlikte hayatını kaybetti. Polis memuru Ringrang Momin, "Sangma'nın seyahat ettiği araç patlamanın en azami etkisini yaşadı. Araba içindeki herkes olay yerinde öldü" açıklamasında bulundu.

Polis yetkilileri, Bangladeş'e komşu Meghalaya eyaletinde yaşayan ve Hindistan'dan ayrılmayı talep eden Garo kabilesinden dört aktif militanın bölgede bulunduğunu açıkladı. Momin ayrıca mayın düzeneğinin militan gruplarının işi olduğunu ve bölgede onlara dair izler bulduklarını bildirdi.