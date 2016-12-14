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Hindistan'da milli marş esnasında oturanlara gözaltı

Hindistan'daki bir film gösteriminde milli marş okunduğu sırada yerlerinden kalkmayan 12 kişinin gözaltına alındı. Hindistan'da yüksek mahkeme kasım ayında sinemalarda film öncesinde marş çalınmasına karar vermişti.

Hindistanda milli marş esnasında oturanlara gözaltı

14 Aralık 2016 12:18

Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'da Kerala Uluslararası Film Festivali düzenlendi. Festivalden önce de ülkenin ulusal marşı çalındı. Ancak izleyicilerden bazıları marş çalındığı sırada yerinden kalkmaya gerek duymadı. Uyarılara rağmen yerlerinden kalkmayı reddeden 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Söz konusu gözaltının şikayet üzerine yaşandığı öğrenildi. Gözaltına alına 12 kişi emniyete götürüldü. Ancak milli marşta ayağa kalkmadığı için gözaltınan alınanların her biri kefaletle serbest kaldı.
Gözaltına alınanlardan biri basına verdiği açıklamada yerlerimizden kalkarsan başkaları oturur diye ayağa kalkmadık dedi. Ekim ayında ulusal marş esnasında yerinden kalkamayan engelli bir vatandaşa orada bulunan diğer kişiler tarafından bir saldırı olmuştu.

Yönetmeliğe göre sinemada filmlerden önce Hindistan bayrağı eşliğinde milli marşın okunması şart oldu, herkes ayağa kalkmalı ve tek bir ağızdan milli marşlarını söylemeleri gerektirildi. Hindistan'ın ulusal marşı Jana Gana Mana 1950 yılında kabul edildi.

Hindistan'da milli marş konusu hiç olmadığı kadar hassas. Geçen hafta da radikal bir grup sinemada milli marş çalarken ayağa kalkmayan 8 kişiyi darp etmişti. Sinemada neden milli marş çalınıyor diye merak edebilirsiniz. Hindistan Yüksek Mahkemesi kasım ayında film oynatılmadan ulusal marş çalınmasına hükmetti. 

TÜRKİYE GAZETESİ

Etiketler: Hindistan, Jana Gana Mana, Kerala Uluslararası Film Festivali, milli marş


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