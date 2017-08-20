Diğer
Kategoriler

Hindistan’da ölü sayısı 23’e yükseldi

Hindistan’da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği ve 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistanda ölü sayısı 23e yükseldi

20 Ağustos 2017 11:14

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde yaşanan kazada bir trenin 6 vagonu raydan çıktı. Kazada ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği ve 123 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Demiryolları sözcüsü Neeraj Sharma, trenin raydan çıkma nedeninin henüz bilinmediğini, kurtarma operasyonlarının sonra erdiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Uttar Pradeş eyaletinin üst düzey yetkililerinden Arvind Kumar, Muzaffarnagar'a bağlı Khatauli yakınlarında bir yolcu treninin 6 vagonunun raydan çıktığını ve bu vagonlardan ikisinin birbirine geçtiğini belirterek, trenin hasar gören vagonlarının olay yerinden kaldırıldığını ifade etti.
Tren kazalarının oldukça yaygın olduğu Hindistan’daki Uttar Pradesh eyaletinde bu yıl 3. kez kaza gerçekleşti. Kasım ayında meydana gelen tren kazasında ise 150 kişi hayatını kaybetmiş, 226 kişi yaralanmıştı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç