Hindistan’da ölü sayısı 23’e yükseldi

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde yaşanan kazada bir trenin 6 vagonu raydan çıktı. Kazada ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği ve 123 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının daha da artabileceği belirtildi.

Demiryolları sözcüsü Neeraj Sharma, trenin raydan çıkma nedeninin henüz bilinmediğini, kurtarma operasyonlarının sonra erdiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Uttar Pradeş eyaletinin üst düzey yetkililerinden Arvind Kumar, Muzaffarnagar'a bağlı Khatauli yakınlarında bir yolcu treninin 6 vagonunun raydan çıktığını ve bu vagonlardan ikisinin birbirine geçtiğini belirterek, trenin hasar gören vagonlarının olay yerinden kaldırıldığını ifade etti.

Tren kazalarının oldukça yaygın olduğu Hindistan’daki Uttar Pradesh eyaletinde bu yıl 3. kez kaza gerçekleşti. Kasım ayında meydana gelen tren kazasında ise 150 kişi hayatını kaybetmiş, 226 kişi yaralanmıştı.