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Hindistan’da sel 400 yüz bin kişiyi etkiledi

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde meydana gelen selden yaklaşık 400 bin kişi etkilendi. Assam eyaletinin başkenti olan Guwati şehrinin sular altında kalma riski var.

Hindistanda sel 400 yüz bin kişiyi etkiledi

06 Temmuz 2017 16:01

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam Eyaleti’ni sel vurdu. Eyaletin 15 bölgesinde yaklaşık selden dolayı 20 kişi hayatını kaybetti, 400 bin kişi selden etkilendi. Assam eyaletinin başkenti Guwahati şehri, eyalet genelinde devam eden yağmurlar nedeniyle sular altında kalma riski taşıyor. Assamlı yetkililer, yağmurlar kısa süre içinde durmazsa, su seviyesi taşma tehlikesini çoktan geçmiş olan Brahmaputra Nehri’nin Guwahati şehrini sular altında bırakacağını bildirdi. Brahmaputra Nehri’nin taşma seviyesi 49.75 metre olmasına rağmen şu anki seviye 49.58 metre. Yetkililer, Guwahati Büyükşehir Kalkınma İdaresi’nden Brahmaputra Nehri’nin yükselen suları nedeniyle tüm şehrin sular altında kalmaması için kanal kapaklarını kapatması istedi.

İç Su Taşımacılığı Direktörü Bharat Bhushan Choudhury, vapur servislerinin Brahmaputra Nehri’nin su seviyesinin yüksekliği ve su içerisinde yüzen kütük ve çeşitli materyaller yüzünden durdurulduğunu bildirdi. Assam Afet Yönetimi yetkililerinin raporunda, selden en çok etkilenen Krimganj bölgesinde 200 bin kişinin, Lakhimpur’da ise 80 bin kişinin selden etkilendiğini bildirdi. Raporda ayrıca 20 bin hektarlık ekili alanda bulunan bitkinin telef olduğunu, yaklaşık 900 köyün sular altında kaldığı bildirildi. Yetkililer 8 bölgede, 160 yardım kampına 42 bin kişinin sığındığını bildirdi.


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