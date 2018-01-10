Hindistan’da soğuk hava dalgası: 187 ölü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, Uttar Pradeş, Cemmu ve Keşmir, Himaçhal Pradeş, Pencap, Haryan, Racastan ve Bihar eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 187 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan yerel medyasında, Uttar Pradeş eyaletinde 143 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 40 kişinin ise son 24 saatte hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan Meteoroloji İdaresi, başkent Yeni Delhi’de soğuk hava dalgası nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde soğuk hava dalgasının etkisinin süreceğini bildirdi.

Hindistan'ın kuzey bölgeleri son birkaç gündür şiddetli soğuk hava şartlarının etkisi altında. Ülkedeki günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava dalgası ve yoğun sis nedeniyle birçok tren ve uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde okullarda geçici olarak eğitime ara verildi.