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Hindistan’da tren raydan çıktı: 36 ölü

Hindistan’da trenin raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Hindistanda tren raydan çıktı: 36 ölü

22 Ocak 2017 09:36
Hindistan’da tren raydan çıktı: 36 ölü - Tıkla İzle

Hindistan’da trenin henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Yetkililer, 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, Jagdalpur’dan Bhubaneswar’a giden trenin Kuneri istasyonunda raydan çıktığını ifade etti. Hindistanlı yetkililer kurtarma operasyonunun son bulduğunu sözlerine ekleyerek, önceliğin yaralıların tedavisi olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demiryolları Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada 150 kişi hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: Hindistan, tren kazası


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