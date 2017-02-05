Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Hindistan’da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para

Hindistan’da yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para

Hindistan, ülkedeki yoksulluğu azaltmak için vatandaşlarına nakit para dağıtmayı düşünüyor.

Hindistanda yoksulluğu azaltmak için vatandaşa nakit para

05 Şubat 2017 12:09

“Vatandaşlık geliri” olarak da adlandırılan bu uygulama, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da da rağbet görüyor. Vatandaşlık geliriyle, yoksulluğu en hızlı şekilde azaltmak hedefleniyor. Birçok ülkede liderler, işçileri gereksiz kılan otomasyonlar karşılığında vatandaşlık geliri ile deneyimlemeyi düşünüyor. Robotların gelişmesiyle Amerika’da vatandaşlık geliri uygulamasının kaçınılmaz hale geleceği ifade ediliyor. Finlandiya’nın pilot uygulamayı yürüttüğü kaydedilirken, California ve Oakland’ın kendi uygulaması üzerinde çalıştığı belirtildi.

Öte yandan Hindistan’ın merakla beklenen yıllık ekonomi raporu Salı günü yayınlandı. Vatandaşlık geliri uygulamasının nasıl faydalı olacağını detaylıca anlatan bir bölüm içeren raporda, uygulamanın riskleri üzerinde durulduğu da görülüyor. Rapora göre, Hindistanlılara yıllık 113 dolar (7 bin 620 Hindistan Rupisi) ödenmesi öngörülüyor. Hindistan gibi düşük gelir oranına rağmen refaha sahip olan ülkelerde düşük nakit yardımının dahi önemli etkisi olabileceği aktarıldı. Var olan yardım programlarının etkisiz olduğu ifade edilirken, Hindistan gibi refah planlarında sızıntılar olan ve fakirlerin dışlandığı bir ülkede vatandaşlık geliri projesine ihtiyacın bir hayli arttığı da belirtildi.

Hindistan Temel Gelir Ağı Koordinatörü Sarath Davala, vatandaşlık geliri projesinin bir gecede hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Davala, Hindistan hükümetinin evrensel vatandaşlık gelirinin geliştirilmiş halini kullanabileceğini ancak bu modelin de henüz hazır olmadığını dile getirdi.

Hindistan’da bağımsızlığını kazandığı 1947’de yüzde 70 olan yoksulluk seviyesi, 2011-2012 yıllarında yüzde 22’ye düşmüştü. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!