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Hindistan’daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi

Hindistan'da meydana gelen kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 150’e yükseldiği bildirildi.

Hindistandaki kum fırtınasında ölü sayısı 150ye yükseldi

04 Mayıs 2018 11:39
Hindistan’daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi - Tıkla İzle

Hindistan’da meydana gelen kum fırtınası ve yıldırım düşmesi nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Paradesh, Racastan ve Pencap eyaletlerinde etkili olan fırtına, evlere, ağaçlara ve elektrik direklerine zarar verdi. Saatte 100 kilometreden fazla hızla esen fırtınadan birçok insanın evleri fırtına yüzünden yıkıldı. Fırtınada birçok kişinin de yaralandığı öğrenildi. 

Yetkililer fırtınanın devam edeceğini bildirerek ölü sayısının artacağından endişe ettiklerini belirtti. 

 

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