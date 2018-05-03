Diğer
Kategoriler

Hindistan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 27'ye yükseldi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu başlayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Hindistandaki otobüs kazasında ölü sayısı 27ye yükseldi

03 Mayıs 2018 16:04

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Motihari bölgesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu başlayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, kazanın 32 kişinin seyahat ettiği otobüsün Delhi'den Muzaffarpur'a giderken Kotwa bölgesinde 28 numaralı karayolu üzerinde meydana geldiği belirtildi.
Bihar eyaleti bakanı Nitish Kumar otobüs kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Yerel yönetim birimleri olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölenlerin ailelerine mümkün olan her türlü yardımı yapacağız" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç