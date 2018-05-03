Hindistan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 27'ye yükseldi

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Motihari bölgesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu başlayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, kazanın 32 kişinin seyahat ettiği otobüsün Delhi'den Muzaffarpur'a giderken Kotwa bölgesinde 28 numaralı karayolu üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Bihar eyaleti bakanı Nitish Kumar otobüs kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Yerel yönetim birimleri olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölenlerin ailelerine mümkün olan her türlü yardımı yapacağız" dedi.