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Hindistan’daki tren faciasında ölü sayısı 142’ye yükseldi

Hindistan’da ekspres trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 142’ye yükseldi.

Hindistandaki tren faciasında ölü sayısı 142ye yükseldi

21 Kasım 2016 13:00

Ülkenin kuzey eyaletlerinden Uttar Pradeş’de dün sabah erken saatlerinde 2 binden fazla yolcusu bulunan ekspres trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 142’ye yükseldiği açıklandı. Hintli yetkililer trende çok sayıda ayakta yolcu ve kaçak yolcu olduğu gerekçesiyle toplam kaç yolcu bulunduğunun bilinmediği ancak 2 binin üzerinde yolcu olduğunu tahmin ettiklerini söylediler. Patna-Indore seferini yapan yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkmasıyla meydana gelen kazayla alakalı ekipler çalışmalarını sürdürürken kazanın neden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılıyor.

Demiryolu ağının eski olması ve modernleştirme çabalarının yetersiz kalması nedeniyle Hindistan’da son yıllarda sık sık ölümlü tren kazaları yaşanıyor. Hint hükümeti 2012 yılında yayımladığı raporda her yıl yaklaşık 15 bin insanın demiryolu bağlantılı kazalar sonucu yaşamını yitirdiğini ortaya koymuştu.

Etiketler: Hindistan, tren kazası


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