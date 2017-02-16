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Hindistan'dan düğünlerdeki aşırıcılığa fren

Hindistan'da meşhur Hint düğünlerindeki harcamalarının kısıtlanması gündemde.

Hindistandan düğünlerdeki aşırıcılığa fren

16 Şubat 2017 20:36

BBC'de yer alan habere göre Hindistan'da tartışılan yasa tasarısının onaylanması halinde düğün endüstrisinin en kötü aşırılıkları engellenmiş olacak. Önerilen yasa sadece israf edilen yiyecekler ve oluşacak atıkların önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni evli çiftlere vergi yükümlülüğüde getirecek. Buna göre 500 bin rupinin üzerinde (yaklaşık 7 bin 500 dolar) harcama yapan çiftler, yüzde 10'luk vergi ile durumu olmayan çiftlere yardım edecek. Düzenlemenin bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandığı bildiriliyor.

Geçen Kasım ayında işadamı ve eski bakan Janardhana Reddy'nin kızı Brahmani'nin 5 milyar rupilik (yaklaşık 74 milyon dolar) düğünü milyonlarca Hintlinin öfkesini çekmişti. Tepkinin hedefi olan düğünde 10 milyon rupiye mal olan LCD ekranlı davetiye kartları da bulunuyordu. Tasarıyı öneren milletvekili Ranjeen Ranjan, düğünlerin zenginler tarafından gösteriş merkezi olarak kullanıldığını savundu. Bu yaklaşım nedeniyle ülkedeki yoksul ailelerin daha fazla para harcamak için muazzam bir baskı altına alınmaya çalışıldığını belirten Ranjan, "Bu nedenle toplumun tamamı için iyi olmayan bu durum kontrol altına alınmalı" dedi.

Etiketler: Hindistan, Hint düğünleri


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