Hindistanlı gazeteciler Kuşadası’nda

Kuşadası’na gelen Hint acente ve medya temsilcileri Kuşadası Tanıtma Platformu tarafından düzenlenen bir yemekte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile buluştu. Düzenlenen yemeğe Başkan Kayalı’nın yanı sıra Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç, Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü, Fevziye Tekeroğlu, KODER Başkanı Tacettin Özden, Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova, KEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Sözer, Türk Hindistan Turizm Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, ATRO Yönetim Kurulu Başkanı İsa Levent Gürçavdı katıldı. Yemekte ATRO Yönetim Kurulu Başkanı İsa Levent Gürçavdı tarafından ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile turizm olanaklarını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yemekte konuşan KODER Başkanı Tacettin Özden "Heredot'un gökyüzünün altında en güzel yer dediği Kuşadası'nda sizi görmek bizleri çok mutlu etti. Biz Ege Bölgesi’nin tarihi beşiğinde olan bir yerdeyiz. Batılılar Doğu’yu keşfetmek için buradan geçerek sizlerin coğrafyasına geldi. Aynı şekilde Doğu insanı da Batı’yı keşfetmek için Anadolu'dan geçerek buralara geldiler. Dolayısıyla bu göreceğiniz bölge, dünya medeniyetlerinin beşiği ve Batı ile Doğu arasında bir köprüdür" dedi.

Özden'in ardından konuşan Başkan Kayalı "Hint dostlarımızı burada görmekten çok büyük bir mutluluk duydum. Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan Kuşadası’nda Hindistan’dan daha fazla ziyaretçi ağırlamak istiyoruz. Bu noktada sizlerin sunacağı katkı çok önemli. Kuşadası’nda güzel vakit geçireceğinize ve memnun ayrılacağınıza inanıyorum” dedi. Hint acente ve medya temsilcileri bugün, Kuşadası şehir merkezi ile Şirince ve Efes'i ziyaret etti.

Zafer Hacısalihoğlu