Hindistan’da Savji Dholakia isimli bir iş adamı çalışanlarını duyanları şaşırtan bir şekilde ödüllendirdi. Geçtiğimiz yıl çalışanlarını 491 araç ve 200 daire ile ödüllendiren iş adamı bu yıl da çalışanlarına 400 daire ve bin 260 araç hediye etti. Ödüllendirilecek çalışanlar 5 bin 500 kişi arasından seçilirken, hediyelerin toplamda 7 milyon dolara mal olacağı aktarıldı.

Gelecek 5 yıl içinde her bir çalışanının ev ve araba sahibi olmasını amaçladıklarını ifade eden Hindistanlı iş adamı, "Bu nedenle çalışanlara araba, ev ve mücevherler hediye etmeye karar verdik" dedi.