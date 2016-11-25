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Hint dizileri Arap kadınların modasını şekillendiriyor

Televizyon kanallarındaki Hint dizilerinde oynayan bayan oyuncuların giydiği elbiseler, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde yaşayan Arap kadınların modasına yansıdı.

Hint dizileri Arap kadınların modasını şekillendiriyor

25 Kasım 2016 12:17

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde yaşayan Arap kadınların özellikle düğünlerde ve özel günlerde giydikleri renkli, simli ve bol desenli kumaşların yeni adresi, televizyon kanallarında Hint dizilerinin artması nedeniyle Hindistan oldu. Daha önce Çin ve Dubai gibi ülkelerden getirtilen kumaşlar, son günlerde Hindistan’dan getirilmeye başlandı. Birbirine benzeyen giyim tarzları nedeniyle dizilerin baş rollerinde oynayan bayan oyuncuların kıyafetlerine göz diken bölgenin kadınları, özellikle Hindistan’dan gelen kumaşları tercih ediyor. Bunu fark eden Şanlıurfa'nın kumaş tüccarları ise fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.

Şanlıurfa'da 7 yıldır kumaş ticareti yapan İsmail Çiftçioğlu, bölge kadınlarının taleplerini dikkate alarak bu işi yaptıklarını dile getirdi. Şanlıurfalı kadınların televizyon kanallarında oynayan Hint dizilerindeki bayan başrol oyuncularının giydiği elbiseleri tercih ettiğini dile getiren Çiftçioğlu, "Öncelikle bu kumaşlara yoğun talebin sebebi 400 Türk Lirasına verilen takımları 120 liraya veriyoruz olmamızdır. Bütün ihtiyaç sahipleri giyinsin diye böyle bir fiyat uyguluyoruz. Özellikle bu kumaşları Çin'den, Dubai'den ve Hindistan'dan getiriyoruz. Şu anda sattığımız kumaşlar çok ekonomik. Şanlıurfa'da 500 liraya satılan takım elbiseyi 120, 130 liraya veriyoruz” dedi.
Öte yandan Şanlıurfalı kadınların özellikle Hindistan kumaşı ve özel bir kanaldaki Hint dizisinde oynayan Kuşi karakterini canlandıran kadın oyuncunun giydiği kumaşa yoğun talebinin olduğu belirtildi.

Mehmet Dikeç
ŞANLIURFA 


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