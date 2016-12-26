26 Aralık 2004 yılında merkezi Endonezya’nın Sumatra adasının batı kıyıları açıklarında 9.1 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunami felakete yol açmıştı. Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan’ın en fazla etkilendiği felakette 5 bin 3952i Tayland’da olmak üzere 226 bin kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen hala tespit edilemeyen cesetler bulunuyor. Baş komiser Anand Boonkerkaew, “2004 yılından beri yetkililer 4 bin 5 bin kişiyle irtibata geçti. Bu kişiler gelip cesetleri teşhis etti. Ancak, yaklaşık 400 cansız beden tespit edilemedi” dedi.