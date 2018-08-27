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Hint Okyanusu’nun ortasında bir İslam sembolü

Yüzde 70’ini Budistlerin oluşturduğu, Hint Okyanusu’nun ortasında bulunan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka’da İslam’ın sembolü haline gelen ‘Kırmızı Mescit’, mimarisi ile dikkat çekiyor.

Hint Okyanusunun ortasında bir İslam sembolü

27 Ağustos 2018 13:27

Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Pettah Caddesi’nde bulunan ‘Kırmızı Mescit Camisi’ her gün binlerce Müslüman tarafından ziyaret ediliyor. 5 katlı mescitte 12 bin Müslüman aynı anda ibadet edebiliyor. 

1920 ve 1976 yılları arasında bölgede bulunan bir hafız tarafından kıldırılan iki rekat namaza binlerce Müslümanın katılarak Kur’an-ı Kerim’i hatim etmesinin caminin tanınmasında büyük rol oynadığı ifade ediliyor. 

Cami cemaatinden Shamil Nizar, Kırmızı Mescit Camisi’nin Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Colombo’nun en büyük camisi olduğunu ifade etti. Caminin renginin Hindistan’dan gelerek camiyi yaptıran Müslümanlar tarafından seçildiğini belirten Nizar, “Caminin bulunduğu bu bölgenin tamamı Müslüman ve buradaki Müslümanlar genellikle ticaretle uğraşıyor ve çok büyük tüccarların çoğu da bu bölgede yaşayan Müslümanlardır” dedi.  

 

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