Hintli turizmciler Bodrum’da

Bodrum Belediyesi’nin de destekleriyle BOTAV’ın işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen organizasyonda, Bodrum’u ziyaret eden Hintli turizm kafilesi Bodrum’a hayran kaldı. Travel Agents Federation of India konferansına katılmak için Türkiye'ye gelen Hintli tur operatörü ve seyahat acentası yetkilileri, Bodrum’da dört farklı otelde konakladı.

Gümbet mahallesinde bulunan bir otelde gerçekleşen galaya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, Kartaca Turizm yetkilisi Fatih Günay, İsis Otel Genel Müdürü Melih Alemdar ve hotel yetkilileri katıldı. Gecede Hintli yetkililer tarafından sevgi ve ilgiyle karşılanan Hülya Kocadon, Hintli yetkililere Bodrum’a hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, “Hindistan'dan gelen misafirlerimiz olduğunu öğrendiğimde sizlere katılmak ve bir merhaba demek istedim. Size ev sahipliği yapmaktan ve sizleri Akdeniz'in bu güzel kasabasında, Bodrum'da ağırlamaktan çok memnunuz. Sizlerin Hindistan'dan, daha doğrusu muhteşem Hindistan'dan geliyor olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Ben Dünya’nın birçok ülkesini ziyaret ettim ama ister inanın ister inanmayın, en güzel hatıralarım Hindistan'dadır. 2 yıl önce Rotary International Arkadaşlık Değişimi Programı kapsamında Solapur şehrindeydim. Ayrıca Tanpi'ye de gittik, o yoldan aşağıya indik ve ben Solapur şehrinde Hintli bir ailenin evinde, onlarla 10 gün yaşadım. Orada gerçek Hint misafirperverliğini gördüm. Hindistan'a turist olarak gittiğinizde aynı Bodrum'da olduğu gibi o muhteşem otelleri görürsünüz ancak gerçek Hint misafirperverliğini insanlarla kalarak hissedersiniz. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindik. Onları da Bodrum’da ağırladık. Türkiye, misafirperverliği ile tüm dünyada tanınır ama söylemem gerekir ki Hindistan daha da misafirperver. Tekrar Bodrum'a hoş geldiniz diyorum. Umarım iyi vakit geçiriyorsunuzdur ve geçirmişsinizdir. Bodrum ve Hindistan arasında ve diğer şehirlerle de güzel sağlam arkadaşlıklar, iş arkadaşlıkları kurulacağına inanıyorum. Bodrum'un tadını çıkartın. Bir daha görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.” dedi.

Geceye katılan Hintli misafirler, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuba Ayhan