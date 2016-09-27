Gaziantepspor’un yeni transferlerinden Bart Van Hintum, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı oyuncu, geçen hafta oynadıkları Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçında gösterdikleri iyi futbolun sonuca yansımadığı için çok üzgün olduklarını ifade etti.

“Futbolda önemli olan sonuçtur”

Fenerbahçe maçının ilk ve ikinci yarısında bambaşka bir 45 dakika futbol oynandığını ifade eden Hintum, "İlk yarı iyi oynamadık. Çok top kayıpları yaptık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. Futbolda bildiğiniz gibi önemli olan sonuçtur. Biz ise sonuca gidemedik. 1-1’i de yakaladık. Sonrasında yine bir duran toptan gol yedik. Geçen hafta çok iyi oynadık, çok pozisyonlar bulduk ama maalesef kaybettik” dedi.

“Bursaspor maçında puanlar elde edeceğiz”

Son olarak hafta sonu kendi evlerinde oynayacakları Bursaspor karşılaşmasını da değerlendiren Hintum, "Tabi ki Bursaspor iyi bir takım, ligde şu an 2. sırada bulunuyorlar. Eğer biz futbolumuzu oynarsak, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız oyunu Bursaspor maçına da yansıtırsak mutlaka puanlar elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç