Sokak dansı olarak doğan ve hızlı temponun yanı sıra akrobatik boyutta da figürler içeren hip hop, müzikteki sert ritmlerin hareketlere yansıtılmasıyla izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Dönüşler, zıplamalar, atlamalar, kaldırmalar, başın yerle teması, kollar ile yapılan hareketler içeren bu dans, figürlerinin zorluğu nedeniyle özellikle gençler tarafından daha fazla ilgi görüyor. Çeviklik ve kuvvet isteyen hip hopa ilerleyen yaşına rağmen merak saran Eskişehir’de yaşayan 48 yaşındaki yazılımcı Ayhan Kamas, aldığı eğitimle dansın figürlerini rahatça yapabiliyor.

“Hip hop için öğrenme yaşı yok”

Hip hop ile okul yıllarında tanıştığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Dans Eğitmeni İzel Durmuş, 4 yıldır dans ile ilgilendiğini belirtti. Hip hopun her yaşa hitap ettiğini, ama bu konuda yanlış bir algının olduğunu ifade eden Durmuş, kendisinden dans eğitimi alan Kamaş’ın diğer öğrencilerinden daha istekli olduğunu aktardı. Durmuş, “Hip hop için öğrenme yaşı yok. Yani her yaşa hitap eden bir tür diyebilirim. Çünkü dinlediğin müzik tarzına, yaptığın aktivitelere göre değişen bir şey. Yani belirli bir yaşa hitap etmiyor. Sadece ne yapmak istiyorsan, nasıl müzikler dinliyorsan, ne tarz dans etmek istiyorsan, serbest takılmak istiyorsan. Bir yaş aralığı yok kesinlikle, her yaşa hitap eden bir dans türü diyebilirim. Ayhan Kamaş ile beraber gayet iyi gidiyor, hatta herkesten daha çok istekli. Çünkü bu yaşa kadar geliştiremediği ya da yapamadığı, duymadığı şeyler. Türkiye’de hip hop yeni gelişiyor. Bu yüzden çok istekli, hatta diğer öğrencilerimden daha isteklidir. Ders sonunda hep tekrar etmek olsun gayet iyi geçiyor. Sadece yaşına uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz burada, biraz daha yorulmaması açısından. Yine de hip hopa dair her şeyi veriyoruz” dedi.

"Keyif alınıyorsa her yaşta öğrenilebilir"

Daha önce tango ve salsa gibi dersler aldığını ifade eden Ayhan Kamaş ise, genelde hip hop tarzı müzikler dinlediğini belirtti. Dansa keyif almak için başladığını vurgulayan Kamaş, şunları dile getirdi: “Ben daha başka yerlerde, başka dans okullarında önce tango ve salsa dersleri aldım. Benim gün boyu dinlediğim müzik aslında hip hop, R & B gibi müzikler. Yani bu müziklerle de dans etmek istiyordum. Bu sebeple hip hop derslerini alıyorum. Benim yaşımda olanlar eğer gelmek istiyorlarsa, ayak uydururlar. Hatta uydurdukları kadar da olur. Yani bu arkadaşlar sonuna kadar tam yapmak isteyebilirler de, biz bu müziklerde uydurabildiğimiz kadar keyif almak, dans etmek için yapıyoruz. Bu dansı gözlerine kestirebiliyorlarsa gelsinler. Bazen arkadaşlarımız, tanıdıklarımız 25 yaşından sonra, ‘Bu yaşta öğrenilir mi?’ diyor. Keyif alıyorsa, istediği yaşta da öğrenebilir. Bunun yaşla filan alakası yok. Ders değil bu keyif alıyoruz. Yapabildiğimiz kadar tam dört dörtlük değil, devam edip geçiyoruz. Bu dansı ben 2 aydır yapıyorum. Şuan için çok ilerleme kaydetmedik ama ne kadar devam edersek, ne kadar azimli olursak o kadar fazla öğreniriz.”

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan