Diğer
Kategoriler

Hip hop aşkı yaş tanımadı

Daha çok gençler tarafından rağbet gören ve hızlı bir dans türü olan hip hopa merak saran 48 yaşındaki Ayhan Kamaş, derslerini aldığı dansın her yaşta yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

Hip hop aşkı yaş tanımadı

13 Aralık 2016 10:24
Hip hop aşkı yaş tanımadı - Tıkla İzle

Sokak dansı olarak doğan ve hızlı temponun yanı sıra akrobatik boyutta da figürler içeren hip hop, müzikteki sert ritmlerin hareketlere yansıtılmasıyla izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Dönüşler, zıplamalar, atlamalar, kaldırmalar, başın yerle teması, kollar ile yapılan hareketler içeren bu dans, figürlerinin zorluğu nedeniyle özellikle gençler tarafından daha fazla ilgi görüyor. Çeviklik ve kuvvet isteyen hip hopa ilerleyen yaşına rağmen merak saran Eskişehir’de yaşayan 48 yaşındaki yazılımcı Ayhan Kamas, aldığı eğitimle dansın figürlerini rahatça yapabiliyor.

“Hip hop için öğrenme yaşı yok”
Hip hop ile okul yıllarında tanıştığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Dans Eğitmeni İzel Durmuş, 4 yıldır dans ile ilgilendiğini belirtti. Hip hopun her yaşa hitap ettiğini, ama bu konuda yanlış bir algının olduğunu ifade eden Durmuş, kendisinden dans eğitimi alan Kamaş’ın diğer öğrencilerinden daha istekli olduğunu aktardı. Durmuş, “Hip hop için öğrenme yaşı yok. Yani her yaşa hitap eden bir tür diyebilirim. Çünkü dinlediğin müzik tarzına, yaptığın aktivitelere göre değişen bir şey. Yani belirli bir yaşa hitap etmiyor. Sadece ne yapmak istiyorsan, nasıl müzikler dinliyorsan, ne tarz dans etmek istiyorsan, serbest takılmak istiyorsan. Bir yaş aralığı yok kesinlikle, her yaşa hitap eden bir dans türü diyebilirim. Ayhan Kamaş ile beraber gayet iyi gidiyor, hatta herkesten daha çok istekli. Çünkü bu yaşa kadar geliştiremediği ya da yapamadığı, duymadığı şeyler. Türkiye’de hip hop yeni gelişiyor. Bu yüzden çok istekli, hatta diğer öğrencilerimden daha isteklidir. Ders sonunda hep tekrar etmek olsun gayet iyi geçiyor. Sadece yaşına uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz burada, biraz daha yorulmaması açısından. Yine de hip hopa dair her şeyi veriyoruz” dedi.

"Keyif alınıyorsa her yaşta öğrenilebilir"
Daha önce tango ve salsa gibi dersler aldığını ifade eden Ayhan Kamaş ise, genelde hip hop tarzı müzikler dinlediğini belirtti. Dansa keyif almak için başladığını vurgulayan Kamaş, şunları dile getirdi: “Ben daha başka yerlerde, başka dans okullarında önce tango ve salsa dersleri aldım. Benim gün boyu dinlediğim müzik aslında hip hop, R & B gibi müzikler. Yani bu müziklerle de dans etmek istiyordum. Bu sebeple hip hop derslerini alıyorum. Benim yaşımda olanlar eğer gelmek istiyorlarsa, ayak uydururlar. Hatta uydurdukları kadar da olur. Yani bu arkadaşlar sonuna kadar tam yapmak isteyebilirler de, biz bu müziklerde uydurabildiğimiz kadar keyif almak, dans etmek için yapıyoruz. Bu dansı gözlerine kestirebiliyorlarsa gelsinler. Bazen arkadaşlarımız, tanıdıklarımız 25 yaşından sonra, ‘Bu yaşta öğrenilir mi?’ diyor. Keyif alıyorsa, istediği yaşta da öğrenebilir. Bunun yaşla filan alakası yok. Ders değil bu keyif alıyoruz. Yapabildiğimiz kadar tam dört dörtlük değil, devam edip geçiyoruz. Bu dansı ben 2 aydır yapıyorum. Şuan için çok ilerleme kaydetmedik ama ne kadar devam edersek, ne kadar azimli olursak o kadar fazla öğreniriz.” 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

Etiketler: hip hop aşkı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç