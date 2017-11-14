Hira ile Elasu yan yana defnedildi

Antalya’nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevi firarisi baba Göksel Akşeker, çocukları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla kafalarına tek kurşun sıkarak öldürmüş, Göksel Akşeker, aynı tabancayla da kendi kafasına sıkarak intihar etmişti.

Yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazeleri karayolu ile memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Adalet yerini bulsun”

Cenaze töreni öncesi konuşan anne Şura Akkök Akşeker, adalet çağrısında bulunarak, Göksel Akşeker'in 2 buçuk ay önce cezaevinden tahliye edildiğini söyleyip kendisini yanına çağırdığını belirterek, "'Çocuklarımı göreceğim' diyor, 'eğer gelmezsen beni oraya getirtme' diyerek tehdit etti, beni iyiliklerle şunlarla bunlarla kandırdı. Ben de götürdüm çocuklarımı gösterdim, ondan sonra beni eve kapattı 2 kız çocuğumun gözünün önünde bana silahla vurdu, 6 saat boyunca işkence yaptı darp etti. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Ve sonra ailesi destek çıktı bu adama, sakladılar yardım ettiler. Nasıl bir cani, nasıl bir sapık, uyuşturucu bağımlısı olduklarını bildikleri halde, benim yavrularımı katlettiler" dedi.

Antalya Aksu'da, evi Gülseren Akşeker'in Celalettin Akşeker ile kiraladığını 'bunu kimseye söylemeyin başım yanar' dediğini söyleyen Akşeker, "Senin başın yanacak. Benim o 2 meleğimin 2 fidanımın kanı yerde kalmayacak Gülseren Akşeker. Sonra, günlerce tehdit aldım ben, hiç birisini dikkate almadım gidip şikayet ettim, tehdit ediliyorum ailesi tarafından dedim. Ve ben dün çocuklarımın cenazesini morgdan alamadım. Ailesi hepsi benim üzerime saldırdı, beni öldürmeye kalktılar. Ben yine de ayakta durmaya çalıştım. Ben çocuklarımı akşamüstü aldım cenazesini. İlk önce o caninin cenazesi çıktı o morgdan. Kim yardım ettilerse ki, Gülseren Akşeker ve Celalettin Akşeker yaptı. Kız kardeşleri Pınar Akşeker, Aysun Akşeker, Seda Akşeker, diğer adıyla Erkan Ateş Akşeker cinsiyet değiştirmiş. Bunların hepsi yardım ve yataklıkta bulundu sırf oğulları diye, olan benim 2 yavruma oldu. Annelerine hasret gittiler, benim küçük kızımın gözleri açık gitti. Kim yardım ve yataklık yaptıysa artık yeter. Adalet yerini bulsun. Kimse kimseye şiddet uygulamasın ve ben hala tehdit ediliyorum ailesi tarafından. 'Seni öldüreceğiz sıra sende' diyorlar. Gelsinler ben buradayım ben 2 evlat vermişim ben ölmüşüm çok mu” diye konuştu.

Bu arada, çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker'in cenazesi de Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Halil Koyun - Muhammet Özer



