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Hırsız 45 saniyede yakalandı

Denizli’de devriye görevi yapan polis ekibi, bir evden hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan şahsı balkonda yakaladı.

Hırsız 45 saniyede yakalandı

03 Ocak 2018 17:57

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Er İlker Kocabıyık Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri Ahmet Özcan’a ait evin balkonunda şüpheli birini gördü. Polisin yanına çağırdığı şahıs panik halinde tekrar eve girdi.

Durumdan şüphelenen görevliler, şahsı yakalamak için çevrede önlem aldı. Polislerin gittiğini düşünen şahıs balkondan kaçmak isterken yakalandı. Evden çaldığı malzemelerle yakalanan 33 yaşındaki H.O. sorgu için Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, 45 saniyelik operasyonla yakayı ele verdi.

Komşuların ev sahibine haber vermesi ile olayı öğrenen ev sahipleri ve komşular polislere teşekkür etti. Balkon kapısını kırarak giren hırsızın, evden hacdan hediye olarak getirtilen imitasyon altınları çaldığı öğrenildi.

Etiketler: Denizli, hırsız

 

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