Hırsız, bagajından girdiği aracı böyle soydu

Olay, 25 Şubat Pazar günü saat 04.55 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen Cemal Yıldız, 28 YF 191 plakalı ticari aracını park ederek evine çıktı. Gece saatlerinde sokağa gelen bir hırsız, elinde fenerle park halindeki araçların içerisine baktı. Araçta birkaç tane elektronik cihaz gören hırsız, fenerle bir kez daha inceledikten sonra tornavida benzeri bir aletle bagajı açarak içeriye girdi. Aracın içerisinde koltuğu yatıran hırsız, bagajdaki cihazları montunun iç cebine koyduktan sonra şoför mahallinden inerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsız aracın yanına gelerek el feneriyle içerisine bakıyor. Ardından bagaja yönelerek saniyeler içerisinde kilidi açıyor. İçeriye giren hırsız dakikalarca kaldıktan sonra ön kapıdan çıkarak kayıplara karışıyor.

"Koltuğu yatırıp biraz da yatmış"

Olayın ardından sabah saatlerinde evinden çıkan Yıldız, aracın açık olduğunu fark etti. Hemen polis ekiplerine haber veren Yıldız, ekiplerin parmak izi incelemesinin ardından araçtan bin 500 lira değerindeki elektronik eşya çalındığını tespit etti. Araç sahibi Cemal Yıldız, "Olay gece saatlerinde oluyor. Hırsız geliyor aracın etrafına dolaşarak el feneriyle içerisine bakıyor. Sonra bagajı tornavidayla açıyor ve içeriye giriyor. İçeride işlemleri tamamladıktan sonra sol kapıdan çıkıp gidiyor. Aşağıya yukarı 1 bin 500 liralık zararım var, elektronik cihaz çalmış. Burası benim hem evim hem çalışma alanım. İçeride koltuğu yatırmış biraz da yatmış. Bulunmasını temenni ediyorum. İçeride de bir şapka düşürülmüş onu da polis ekiplerine verdim" dedi.

Görüntüleri inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur