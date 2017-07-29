Hırsız çaldığı cüzdanı böyle sakladı

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 25 Temmuz günü saat 10.30'da hastaneden gelen Songül Yantır, evin iki kapısını açıp içeri girdi. Çelik kapıyı açık bırakan diğer kapının üzerinde de anahtarı unutan Yantır hasta olduğu için kanepeye uzandı. Bir süre sonra kapı sesi duydu ancak anahtar sadece oğlunda olduğu için seslenme gereği duymadı. Daha sonra kalkıp içeri girdiğinde çantasının açık olduğunu gördü. İçine baktığında çantasındaki 250 lira parası ve kredi kartı bulunan cüzdanının olmadığını fark etti. Songül Yantır hemen polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve gelerek inceleme başlattı. Polis apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde bir kişinin apartmana girip öne bodrum kata gittiği daha sonra yukarı çıktığı bir süre sonra ise bir kapısı açık, bir kapısının üzerinde de anahtarı olan eve bir kaç kez bir şahsın girmeye çalıştığı ancak giremeyerek apartmandan ayrıldığını gördü. Polis ayrıca zanlının kısa süre sonra tekrar gelip bir süre önce giremediği eve girip kısa süre sonra geri çıkarak tişörtünün içine cüzdan saklayarak kaçtığını tespit etti. Polis bu tespitin ardından zanlının kimliğini belirlemeye çalıştı. Polis kısa sürede zanlının Muhammet K. olduğunu tespit etti. Polis daha sonrada Seyhan ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda zanlıyı yakaladı. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe