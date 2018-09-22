Hırsız, can korkusundan karakola sığındı

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde çok sayıda eve girerek hırsızlık yapan Birhan G., son işinde Veysipaşa Mahallesi'ndeki bir evin çıktığı balkonunda ev sahibi ile göz göze geldi. Buradan kaçmayı başaran hırsız bir başka eve girmeye kalkınca vatandaşlar tarafından fark edildi ve kaçmaya başladı. Mahalleliler tarafından kovalanan ve linç edileceğini anlayan hırsız hiçbir şey olmamış gibi Efeler Polis Merkezine girdi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatinden kaçmayan ve daha önceden sabıkası olduğu anlaşılan hırsız kıskıvrak yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan hırsız adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Durmuş

