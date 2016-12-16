Başkent’te bir hırsız iddiaya göre, Keçiören Esertepe Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi’nde bulunan bir binaya girerek, 2 kömürlüğün kilidini kırdı. Kömürlüklerde bulunan lastiklerin hepsini götüremeyeceğini anlayan hırsız, kömürlüklerin birindeki kış lastiklerini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, binaya güvenlik kamerası taktırdı. Kilidini kırdığı diğer kömürlükte de lastiklerin olduğunu bilen hırsız, günler sonra tekrar aynı binaya gelerek, bir önceki geldiğinde götüremediği kışlık lastikleri çaldı. Güvenlik kamerasını fark etmeyen hırsız, binanın giriş kapısını defalarca kolaçan ettikten sonra kimsenin olmadığını anlayınca kollarına aldığı 4 tane kışlık lastiği alarak hızla uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerini alan emniyet yetkililer, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.