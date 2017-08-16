Hırsız girdiği iş yerinde emlakçının pantolonunu çaldı

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde hem ev hem de emlak ofisi olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos Pazartesi sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki hırsız Recep Tokgözlü'e ait 1. kattaki iş yerinde önce keşif yaptı. İş yerine girebilecekleri yeri keşfeden hırsızlardan biri 1. kattaki balkona tırmandı. Daha sonra iş yeri içerisinde 3 dakika kadar çalacak değerli eşya arayan hırsız, Recep Tokgözlü'e ait pantolonu çalarak aşağıda bekleyen suç ortağına attı. Balkondan atlayan hırsız suç ortağıyla birlikte bir kaç metre ileride bulunan eski adliye lojmanları bahçesinde pantolonun ceplerine bakarak cüzdanda bulunan 70 TL parayı aldıktan sonra pantolon ve cüzdanı bahçeye atıp olay yerinden uzaklaştı. Pantolonu bulan eski adliye lojmanları görevlisi ise cüzdanın içindeki numaradan Recep Tokgözlü'ye ulaşarak bilgi verdi. Olayın hırsızlık olduğunu anlayan Tokgözlü ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri güvenlik kameralarını da inceleyerek her yerde hırsızları arıyor.

“Bir daha gelen hırsız olursa gömleği de alsın”



Meydana gelen hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaşadığı hırsızlık olayını anlayan iş yeri sahibi Recep Tokgözlü, “Ben gece 02.00 gibi yattım. Gece 03.00 sıralarında olmuş. Yattıktan sonra hiçbir şey duymadım. Sabah kalktığımda pantolonumu aradım. Pantolonumu ararken o anda bana bir telefon geldi. Adliye bekçisi aradı. Dedi 'Sizin burada telefon kartınız var. Bu karttan sizi aradım. Sizin burada kimlikleriniz var' Kimliğimi belgelerimi aldım. Bir zarar da verebilirdi. Ben gece kalkmış da olabilirdim. Ben parasında değilim. İnsanın başına bir şey gelebilirdi. Parasal olarak 70 lira çalındı. Ama gömleğimde daha çok vardı. Bir daha gelen hırsız olursa gömleği de alsın” ifadelerini kullandı.

Aykut Yeniçağ