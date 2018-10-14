‘Hırsız Kapanı 4' operasyonlarında Sakarya'da 4 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına devam ediyor. 81 ilde Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘Hırsız Kapanı 4' operasyonu kapsamında Sakarya'da; yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.B. şahıs ve hırsızlık suçundan aranan C.Y. isimli bayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

