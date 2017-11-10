Hırsız market sahibine yumruk atıp kaçtı

Olay, geçen pazar günü merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi, Obalar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden firar eden Mahsun Ceylan (21) saat 02.12'de Levent Bekan’a (56) ait markete geldi. Ceylan, etrafında dolaştığı marketin arka tarafından bir pencere olduğunu fark etti. Penceredeki demir korkuluğu söken Ceylan, buradan girdi. Bu arada marketin alarmı çaldı. Ceylan buna rağmen içeride ışığı yakmayıp marketi aydınlatmak için borç defteri ve makbuzları yakıp marketten 400 lira ve 1 karton sigara çaldı. Bu sırada, alarm şirketi market sahibini arayıp iş yerinin alarmı çaldığını belirtip kontrol etmesini istedi. Levent Bekan eşi Nilüfer Bekan'ı da yanına alıp markete geldi. Levent Bekan marketin otomatik kepengini açmak için kumandaya bastı. Kepenk açılmaya başlayınca elinde bıçak bulunan hırsız, hızla marketten çıktı. Bu arada, Levent Bekan ve eşini karşısında gören hırsız, Levent Bekan'ın omzuna yumruk atarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arkasından koştuğu hırsızı yakalayamayan Bekan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Polis, hırsızlık yapan kişinin birçok suçtan kaydı bulunan ve şu anda cezaevi firarisi olan Mahsun Ceylan olduğunu belirleyerek operasyonla yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"Borç defterini yakmış, ama onlar benim aklımda"

Levent Bekan, gece alarm çalınca güvenlik şirketinin kendisini aradığını, market eve yakın olduğu için hemen geldiğini, kepengi açtıklarında içeriden hızla çıkan birinin omzuna yumruk atarak kaçtığını, kendisinin de kovaladığını ancak yakalayamadığını anlattı. Bekan, "O an içeriden biri çıkınca çok korktuk. Adam ışığı yakmamak için fatura ve borç defterini yakmış. Borç defterinin bir kısmı yanmış. Orada borçlu olanların isimleri gitmiş ancak onlar benim aklımda problem yok" dedi.

"Kepengi her açtığımda biri çıkacak diye korkuyorum"

Nilüfer Bekan ise artık kepengi açmaya korktuğunu söyleyerek, "Gece eşimle birlikte markete geldim kepenk yarı açıldı içeriden biri koşarak çıktı ben çok korktum. Hala çok korkuyorum. Sabahları kepengi açarken sanki içeriden biri çıkacakmış gibi oluyor çok korkuyorum" diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya