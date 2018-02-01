Hırsız sert kayaya çarptı!

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru V.B., görev istirahatinde olduğu sırada alışveriş yapmak üzere bir alışveriş merkezine gitti. AVM’de bir süre alışveriş yapan V.B., otomobiline geldiği sırada aracın içerisinde bir kişinin olduğunu ve düz kontakla aracı çalıştırmaya çalıştığını fark etti. Bu sırada polisle göz göze gelen ve adının F.T. olduğu öğrenilen şahıs, hemen kaçmak istedi. Polis V.B. ise kaçan F.T.’nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. V.B.'nin, meslektaşlarını arayarak yardım istemesi üzerine belirtilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı teslim aldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.T, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

Suat Metin

