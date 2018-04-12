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Hırsız yatak altında yakalandı

Adana'da demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan hırsız, babasının yatağının altında yakalandı.

Hırsız yatak altında yakalandı

12 Nisan 2018 08:53
Hırsız yatak altında yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, silahla tehdit, yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İlker T., annesinin 01 EFS 95 plakalı aracıyla gittiği bir iş yerinden 4 bin liralık demir çaldı. İlker T., girdiği 2 ayrı iş yerinin birisinden 2 bin 300 liralık demir, diğerinden de 540 çelik saç plaka çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.  Görüntülerde bir kişinin çaldığı demirleri araca yüklediğini gören polis, otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, İlker T.’nin babasının evinde gizlendiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan eve baskın düzenledi. Baba Ercan T.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenen polis, evde geniş kapsamlı arama yaptı. Zanlı İlker T., babasının yatağının altında saklanırken yakalandı.

Emniyete götürülen İlker T, “Borcum vardı. Ödemek için çaldım” diyerek suçunu itiraf etti. Zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, hırsız

 

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