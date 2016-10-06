Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi’nde bulunan ve yetim ailelere yardım dağıtan Rahmeteli Yetimleri Destekleme Derneği’nin depo ve merkezine hırsız girdi. Derneğin arka penceresinden içeri giren hırsız veya hırsızlar içeride bulunan bilgisayar, fotoğraf makinesi ve navigazyon cihazını çaldı. Gündüz gerçekleşen hırsızlık olayı, dernek yetkililerinin gelmesiyle fark edildi. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri gerekli çalışmaları yaparak, soruşturma başlattı.

Dernek binasından çalınan bilgisayar, sıradan bir bilgisayar değildi. Bilgisayarda Adıyaman’da bulunan 5 bin yetim ailenin adres ve iletişim bilgileri yer alıyor. Derneğin rutin olarak yardım yaptığı tüm ailelerin bilgileri de çalınan bilgisayarla birlikte gitti.

Dernek yetkilileri bilgisayarı çalan hırsız veya hırsızlara çağrıda bulunarak cazip teklifte bulundu. Rahmeteli Yetimleri Destekleme Derneği Sorumlusu Şaban Tunçmen, bilgisayarın geri getirilmesi halinde hırsıza yeni bir bilgisayar alabileceklerini, şikayetçi olmayacaklarını, gerekirse üzerine para bile verebileceklerini söyledi.

O bilgisayar olmadan hiçbir yardımı yerine ulaştıramayacaklarını kaydeden Şaban Tunçmen, “Bizim üzüldüğümüz konu burada bilgisayarın yada diğer malzemelerin alınması değil. Bizim derneğimiz 2011’den beri yetim ailelere yardım yapan bir dernektir. 4-5 yıl boyunca emek harcadık. O ailelerin adres ve iletişim bilgilerini bilgisayarda programlamıştık. Elimizde o program olmayınca, bilgisayar olmayınca bu ailelere ulaşmayacağız.

Bilgisayarı alan hırsıza çağrıda bulunuyorum. Allah rızası için o bilgisayarı tekrar bize ulaştırsın. Biz kendisine yeni bir bilgisayar alalım, bilgilerimizi alalım o bilgisayarı kendisine verelim, para istiyorsa para verelim.

Bu yardım derneğinde o bilgiler olmadığı sürece biz o ailelere ulaşamayız. Yani elemiz kolumuz bağlandı. Birazcık vicdan varsa, birazcık merhamet var ise bizim tek isteğimiz o bilgisayarı tekrar getirsin, bıraksın. Bizim görmediğimiz bir vakitte arka bahçeye bıraksın, arabanın oraya bıraksın.

Yada bize gelsin özür dilesin, şikayetçi olmayacağız. Kendisine gerekirse para vereceğiz, gerekirse bilgisayar alacağız.Tek isteğimiz budur” dedi.

Ahmet Arslantaş