Hırsızdan korkup bankaya yatırdıkları parayı dolandırıcıya kaptırdı

Kent merkezinde bir eczanede asgari ücretle çalışan 35 yaşındaki Erdeniz Dağlı, 2008 yılında eşi Ediz Dağlı (32) ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliklerinden 3 ve 6 yaşlarında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Dağlı çifti, yastık altında sakladıkları düğündeki takıları ve birikimlerini ‘Eve hırsız girer’ düşüncesiyle bankaya yatırmaya karar verdi. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bankaya yatırdıkları 23 bin liranın dolandırıcılar tarafından çalındığını öğrenen çiftin dünyası karardı.

“Yastık altından korkup bankaya güvendik”

30 Temmuz 2017 günü meydana gelen olayı anlatan Erdeniz Dağlı, kredi kartı borcunu ödemek isterken hayatlarının şokunu yaşadı. Banka tarafından müşterilerine sunulan mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla kredi kartı borcunu ödemek istediklerini anlatan Dağlı, “30 Temmuz 2017 günü oldu bu olay. Bir kredi kartı borcumuz vardı onu ödeyecektik. Arkasından normal günümüze devam edecektik. Kredi kartı borcunu ödemek için bankanın mobil bankacılık uygulamasına girmeye çalıştık. Bizi sistem ‘Mobil bankacılık uygulaması denetleme ve bakımda olduğundan dolayı erişilememektedir’ diye bir yazı geldi. Bu uygulama zaten bizim telefonumuza yüklü bir uygulamaydı. Herhangi bir sayfalardan falan yüklemedik. Biz herhalde bakım var diye işlemleri sonra yaparız düşüncesiyle odaya çocuklarla oynamaya gittik. Bir süre sonra geldik baktık ki hesaptaki paraların hepsi çekilmiş. Hemen bankaya ulaştık. Ardarda mesajlar gelmiş biz bu mesajların sesini hiç duymadık. Aramızda 1 metre vardı telefonla.

Büyük ihtimal bu mesajlar bize sonradan geldi. Banka hemen bizim hesabımızı bloke etti. Ama karşı tarafın hesaplarına hiçbir şey yapmamış. Ben yalvardım karşı tarafa da bloke koymalarını ancak bir işlem yapmamışlar. Suç duyurusunda bulunmamızı söyledi. Bize gereğini yapacaklarını söylediler. Arkasından 6 saat gibi bir zaman geçti. Gece saatlerinde bankanın merkez şubesinden bizi telefonla aradılar. Bir hesaba para transferi yaptığımızı ve onayımızı sordu. Ben kayıp çalıntı bildirimi yaptığımı söyleyip kesinlikle onayım olmadığını söyledim. Paranın iade olacağını söyledim. Banka ise karşı hesaba bloke koymadıklarını söyledi. Yalvardım. Eve hırsızlar girer düşüncesiyle altınlarımı bozdurdum, bankaya koydum bu sefer paramı bankadan çaldırdım. Biz burada kime güveneceğiz. Banka ödemeyi reddetti. Ben bankaya dava açtım. İkinci duruşmam oldu. Halen daha banka evrakları göndermediği için bilirkişi inceleme yapamıyor. Bunun için halen mağdurum. Param gitti. Ben asgari ücretle çalışan bir elemanım. Burada mağduriyetimi gideremiyorum. Gerekli yerlerden bu konuda yardım bekliyorum” diye konuştu.

“23 bin lirayı çalıp 90 liralık yemek yemiş”

Çalınan parasıyla İstanbul, Konya ve Antalya arasında işlemler yapıldığını anlatan Erdeniz Dağlı, “Para İstanbul Fatih ve Eminönü’nden, Konya nüfusuna kayıtlı bir şahsın kredi kartına aktarılıyor. Antalya’nın Alanya şehrinde işlemler yapılıyor. Kredi kartı ödemesi yapıyor. Telefon hattı borcunu ödüyor. Kuyumcudan işlemler yapılıyor. Üstüne bir de yemek yiyor. Para çekiyor. Toplamda 23 bin lirayı yok ediyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İki mahkeme geçti, ne banka evrakları gönderiyor. Bütün biriktirdiğimiz çocuğumuzun okul masrafları için biriktirdiğimiz altınlarımız gitti. Evlendiğimiz zamandan aldığımız altınlarımız vardı. Toplamda 23 bin lira vardı” diye ifade etti.

Onur Altındağ - Barış Doğan

